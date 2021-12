Vídeo: Após tomar dose de reforço da vacina, Anitta ironiza fala de Bolsonaro: ‘Será que viro jacaré?’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Neste domingo (5), Anitta tomou a terceira dose da vacina contra a covid-19. A funkeira aproveitou o momento para alfinetar o presidente da República Jair Bolsonaro.

Em sua rede social, a cantora, que atualmente mora nos Estados Unidos, compartilhou o momento com os fãs.

“Hoje vou tomar a terceira dose da vacina. Será que é agora que viro jacaré?”, disse em referência ao discurso do presidente sobre as vacinas em 2020. “Tomei, vamos esperar 15 minutos e ver se volto que nem a Kuka [do Sítio do Pica Pau Amarelo]”, continuou.

Logo após, Anitta postou um vídeo usando um filtro de jacaré. “F*d*u, gente”, falou. “Vou voltar pra Belém atrás do meu bofe. Que teve a chance de me engolir mas foi um gentleman e me deixou viver. Tinha planos maiores… vivermos uma vida juntos como seres iguais”, continuou.

Confira: