VÍDEO: Acompanhante de luxo leva calote e é agredida por playboy

MANAUS – Um homem, não identificado, se envolveu em uma confusão com uma acompanhante de luxo num condomínio no Parque das Laranjeiras, bairro de Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a trabalhadora do sexo, o playboy contratou seu serviço para uma festa na casa de um tio. Lá, ele tomou todas e ficou bêbado. Depois, foram para o apartamento acompanhados de um amigo do rapaz. Na hora H, devido ao porre, ele acabou não dando conta do recado e quem se divertiu foi o tal amigo.

Na hora do pagamento, só quis pagar R$ 300. Então a confusão se instalou com agressões físicas e verbais e até ameaça de morte. Confira:

Fonte: Amazonas News