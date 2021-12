Vice-governador Rocha volta a se internar, mas esposa garante que ele está bem e sem dores

-------- Continua depois da Publicidade--------

A esposa do vice-governador do Acre, Selma Rocha, desmentiu na tarde desta quarta-feira, 22, boatos que circulam em grupo de WhatsApp de que Wherles Rocha esteja internado em uma UTI de Rio Branco. Segundo ela, Rocha apresentou quadro de dores na última terça-feira, 21, e por recomendações médicas se internou em um apartamento comum no Hospital Santa Juliana.

“Por uma precaução, o médico José Ricarte recomendou a sua internação, mas ele vem reagindo bem à medicação e as dores das quais reclamava já cessaram”, disse Selma.

A cerca de 15 dias, o major da reserva da Polícia Militar do Acre fez uma cirurgia bariátrica. A sua recuperação nos primeiros 10 dias foi dentro do previsto pela equipe médica. Nesta última semana, por conta do esforço que fez em agendas no interior do Acre e, devido a limitada alimentação, o vice-governador reclamou de dores.

Como o quadro agravou, a esposa Selma o levou a uma consulta. Depois de examinado, o médico decidiu interná-lo para que tivesse uma melhor recuperação.

Na manhã de hoje, Rocha já fez uma pequena alimentação pastosa e segundo a esposa, o quadro de recuperação é animador. No período da tarde ele já se sentou na cama e deu alguns passos dentro do apartamento. “O mais importante é que ele não reclamou mais de dores”, disse ela.

Por determinação médica, o vice-governador não está recebendo visitas.