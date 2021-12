Vereadora Ivoneide Bernardino, solicita que Presidente da Câmara convoque sessão extraordinária para a aprovação da Lei que garantirá pagamento do abono aos trabalhadores da educação no dia 20 de Dezembro

-------- Continua depois da Publicidade--------

A vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) dedicou parte do seu pronunciamento na Sessão da Câmara Municipal na noite desta terça-feira (07) para solicitar ao Presidente da casa, vereador Jacamim (PP), a convocação de uma sessão extraordinária para a aprovação imediata da Lei que garante o pagamento do abono salarial aos servidores da educação no 20 de Dezembro.

De acordo com a parlamentar, o pedido é pertinente haja vista que muitos servidores aguardam o recurso ansiosamente para quitar dívidas, realizar tratamento particular de saúde, garantir a mesa farta no Natal e o presente para os familiares.

“Quero solicitar ao Presidente que convoque a sessão extraordinária para que possamos garantir esse presente de Natal antecipado para os servidores da educação que tanto se dedicam no ensino das nossas crianças. Ao meu ver não há motivos para deixar essa votação somente para o dia 20, como o presidente Jacamim deseja fazer, frustrando o plano de cerca de 600 trabalhadores da educação em nosso município e atrasando o pagamento da categoria, essa casa precisa dar celeridade ao pagamento do abono salarial”, afirmou.

Vale destacar que o Prefeito Mazinho Serafim e o Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, já declararam que tão logo a Câmara de Vereadores aprove a lei, o pagamento será efetuado no dia 20 de Dezembro, assim como anseia a categoria.