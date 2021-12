VEJA VÍDEO do momento em que homem é morto com mais de 40 tiros após show do Gusttavo Lima em Manaus

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde desta segunda-feira (6), um vídeo que está rodando nas redes sociais, mostra o momento em que Gênesis Nascimento da Costa, de 40 anos, foi brutalmente assassinado, no último domingo (5), com pelo menos 43 disparos de arma de fogo, em um posto de gasolina, localizado na avenida Torquato Tapajós.

De acordo com informações, a vítima teria brigado dentro da arena da Amazônia, onde aconteceu o evento “BOTECO DO GUSTTAVO LIMA”. Logo depois ele foi perseguido e assassinado com vários tiros.

No vídeo é possível ver dois carros se aproximando e vários que saem de dentro, atirando contra Gênesis.