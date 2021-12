VEJA VÍDEO de 5 amigos sendo metralhados por criminosos durante reunião

-------- Continua depois da Publicidade--------

CRIME | Um vídeo que anda circulando nas redes sociais vem causando terror e pânico em muitas pessoas, isso porque na imagem vários homens são metralhados e mortos no momento em que estavam em uma resenha entre amigos. Até o momento, não se sabe aonde ocorreu o fato, mas de acordo com a imagem gravada por um circuito interno de câmeras de segurança, a chacina ocorreu por volta das 23h46min até às 23h49 da última terça-feira (7), com apenas três minutos de um intenso tiroteio e muito desespero.

No vídeo é possível ver, ao todo, 5 homens que estão jogando um jogo de mesa, acompanhados de bebidas alcoólicas, segundos depois, o homem que está de camisa mais clara, no lado esquerdo do vídeo sai e entra para uma casa que aparece na parte superior direita do vídeo. Agora, somente 4 homens permanecem no local e, logo em seguida, um carro vermelho aparece, onde na imagem é possível ver dois homens na parte interior do veículo, atirando constantemente contra os outros 4 que estavam na mesa, em frente a residência, e acabam caindo após os tiros. 2 ainda estão acordados e um deles, que está caído, puxa uma arma da cintura e acaba disparando várias vezes em direção a um carro que está em sua frente.

Em meio a chacina, após o carro vermelho sair, outro carro de cor mais escura, aparece no fim da rua, na tentativa de ainda tentar atirar contra os amigos que estavam na frente da casa, mas da mesma forma, um outro homem que está de boné branco, com uma lata na mão, também sai da casa e tenta atirar contra o bandidos, mas acaba sendo atingido no abdômen.

Vendo que alguns homens ainda estão vivo, os atiradores acabam voltando e ainda atiram mais ainda contra os 5 homens que estão no chão. São diversos disparos de armas de fogo, sendo inclusive, armas do tipo caseira.

O homens que se salvou e saiu segundo antes de todo o tiroteio começar, ficou o tempo todo dentro da casa, junto com outras pessoas que gritam a todo momento, de forma desesperadora.

Após longos minutos de uma guerra de muita brutalidade durante o assassinato dos homens, os criminosos vão embora depois de atirar contra carros, as pessoas e ainda metralhar todos até a última bala.

Até o momento não se sabe onde ocorreu o chacina.