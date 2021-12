Veja vídeo: Âncora da Globo comete gafe e manda beijo para partes íntimas de fã

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma situação bastante embaraçosa aconteceu ao vivo durante o JRO1, telejornal do horário do almoço exibido diariamente pela afiliada da Globo em Rondônia: a âncora do noticiário se atrapalhou na leitura de uma mensagem enviada por um fã e mandou um beijo para as partes íntimas dele.

A gafe ocorreu no programa de terça-feira (7), mas somente hoje começou a circular nas redes sociais. A coluna viu o vídeo graças ao sempre atento Luiz Ricardo , que não deixou a situação passar batida e compartilhou a cena em seu perfil no Twitter.

Um telespectador identificado como Vinícius mandou a seguinte mensagem, que foi lida ao vivo nos minutos finais do noticiário: “Manda um beijo pro meu pai, Valquir, e pra mim também. Yonara, meu pai assiste todos os dias o JRO1.”

A apresentadora leu na íntegra e falou: “É o Vinícius que mandou, então vai um grande beijo pra você, viu, Vinicius? E também pro seu pau… Pro seu pai, Valquir, um grande beijo a todos.”

Ela logo percebeu a gafe e refez a fala aos risos, levando as mãos em direção à boca, visivelmente constrangida com o que acabou de dizer ao vivo. No encerramento do telejornal, enquanto tocava a vinheta de encerramento do JRO1, ela apareceu rindo novamente.

Confira o momento em que Yonara comete a gafe no telejornal da Globo de Rondônia: