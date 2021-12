Veja o momento em que homem é retirado de carro após tentativa de homicídio em estacionamento da Bemol; assista!

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – Na manhã desta quarta-feira (15), uma tentativa de homicídio ocorreu nas proximidades do estacionamento da Loja Bemol, localizada na Av. Torquato Tapajós, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. De acordo com informações, mais de 20 tiros foram efetuados e duas pessoas atingidas. Felizmente ninguém morreu.

O alvo principal da tentativa de homicídio estava em um carro de corrida de aplicativo quando foi alvejado. O motorista do carro também foi atingido. Os dois foram encaminhados para uma unidade hospitalar. Os responsáveis pelo ocorrido seguem foragidos. As motivações do atentado ainda são desconhecidas.