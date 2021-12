VEJA FOTOS: em cidade de MT, homem espanca filho de 11 anos por não fazer almoço, aponta arma falsa para policiais e acaba morto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Homem chegou a ameaçar arrancar a perna de sua companheira antes de possivelmente matá-la.

Um homem morreu na cidade de Campo Novo do Parecis (MT), após apontar uma arma falsa para policiais militares no bairro Parque dos Girassóis, nesta tarde de ontem (segunda-feira, 20), durante uma ocorrência de maus-tratos. Segundo informações obtidas com o tenente coronel Menegotto, o homem havia espancado seu filho de 11 anos, por ele não ter feito almoço.

Vizinhos conseguiram identificar as agressões e acionaram a Polícia Militar. Uma viatura foi até o local e encontrou o suspeito. Após tentativa de diálogo, o homem não quis ouvir o pedido das autoridades e apontou uma arma em direção aos profissionais de segurança pública.

Agindo em sua defesa, o polícia militar revidou com apenas um disparo contra o suspeito. O projétil atingiu o peito do homem. Ele chegou a ser socorrido e levado aó o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

A criança foi levada para receber maiores cuidados médicos e está bastante machucada. Com lesões severas nos braços, pernas e rosto.

Após checagem no sistema, os militares verificaram o suspeito tinha várias passagens pela polícia, inclusive por furto de arma de fogo e por ameaçar arrancar a perna de sua companheira antes de possivelmente matá-la.

Um procedimento militar deverá ser aberto, segundo o tenente coronel Menegotto, protocolo padrão da Polícia Militar nesse tipo de ocorrência. A Funerária São Cristóvão foi autorizada a retirar o corpo do hospital para encaminhar ao IML.

Galeria de Imagens: