Veículos são apreendidos na segunda fase da operação que apura desvio de combustível do IAPEN

Ascom/PCAC

Nas primeiras horas desta terça-feira, 14, a Polícia Civil do Acre deflagrou a segunda fase da Operação “Ouro Negro”, com o cumprimento de 07 mandados de busca e apreensão de alvos localizados em bairros na cidade de Rio Branco.

Após a primeira fase da operação, deflagrada em 6 de novembro de 2021 para desarticular esquema de desvio de combustível, a Polícia Civil deu continuidade a investigação para colheita de provas que subsidiou novo inquérito policial.

Após meses de investigação, a Polícia Civil comprovou a existência de um esquema que desviava combustível do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), o qual era revendido a empresários ao valor de um real e cinquenta centavos, aproximadamente, mais barato que nos postos.

Com a nova fase da investigação foi possível sequestrar sete veículos que estavam em posse de receptadores do esquema fraudulento de venda de combustíveis, dentre eles um SUV modelo Hillux SW4, marca Toyota, 02 caminhões trucado, 01 caminhão ¾, 02 caminhonetes, 01 carro de passeio e 01 motocicleta.

De acordo com a autoridade policial os veículos serão, com a anuência da justiça, levados a leilão para ressarcimento ao erário público como forma de mitigar o prejuízo causado.

Mais de dez empresários e fazendeiros foram identificados como compradores do combustível desviado, e irão responder pela pratica do crime, em conjunto com os responsáveis pelo desvio do combustível.

Os dados coletados apontaram desvio de aproximadamente vinte mil litros de combustível por mês, e vinha ocorrendo ao menos desde o ano de 2018, gerando um prejuízo milionário ao estado do Acre.

A Polícia Civil vem trabalhando de forma incisiva no combate a corrupção, crime que causa grande prejuízo a toda a população acreana. E agradece ao governo do Estado pelo apoio a instituição Polícia Civil.