Vazou! Suposto print prova briga na família de Marília Mendonça após a morte da cantora: “Tipo de ódio”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pouco mais de um mês após a morte de Marília Mendonça, o nome da cantora voltou a repercutir, desta vez, em meio a polêmicas.

Nesta terça-feira (07), o nome da Marília Mendonça voltou a ser destaque nas redes sociais. O irmão da cantora, Gustavo, publicou uma indireta por meio dos Stories e logo deletou, despertando especulações vindas dos fãs da falecida: “Uma hora o cerco fecha e a casa cai. Deus é justo e sabe de tudo! Não tentem enganar ele, pois Ele vê tudo”, escreveu.

Segundo os admiradores da artista, a indireta foi direcionada à Matheuzinho, ex-namorado de Marília Mendonça, que está participando da famosa festa Farofa da Gkay – evento em Fortaleza que reúne personalidades de diversos segmentos e é conhecida por gerar muitas fofocas. Na suposta visão da família da eterna rainha da sofrência, a atitude é um desrespeito ao luto.

Além disso, o perfil do Instagram ‘Segue a Cami’, afirmou que Matheuzinho havia ficado com Gkay, a dona da festa. A informação até então não é confirmada. Mesmo assim, se propagou um suposto print de uma mensagem do até então namorado da falecida, citando o ex-marido de Marília Mendonça.

Após ser cobrado por fãs da cantora, ele retrocou: “O outro que se diz viúvo que você tem que mandar mensagem. Está na farra também!”. Sem citar o nome de Murilo Huff, a indireta seria para o ex-marido e pai do filho de Marília Mendonça.