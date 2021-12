Vaza vídeo íntimo de MC Mirella tocando ‘DJ’ no banho; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

– Na véspera do Ano Novo, vaza vídeo íntimo de MC Mirella e a cantora se torna o assunto mais comentado do Twitter no último dia do ano. A publicação foi realizada acidentalmente pela própria cantora em seu perfil no Instagram.

No vídeo, Mirella aparece chupando o dedo, tocando os seios e outras partes íntimas. As imagens tiraram o suspiro da internet junto ao seu bronze de fita. Até o momento a cantora não se manifestou sobre o ocorrido.

Veja o vídeo :