Vasco encaminha a contratação de zagueiro equatoriano Luis Cangá

Vasco encaminhou a contratação do zagueiro equatoriano Luis Cangá, 26 anos. Com passagens pela seleção do seu país, o defensor de 1,90m foi campeão nacional em 2019 e disputou a Libertadores de 2020, as duas situações pelo Delfín. Ele deixará o clube ao término do seu contrato no final de dezembro.

Desta forma, caso a negociação seja mesmo concretizada, o Vasco contrataria um jogador livre no mercado. Cangá apareceu bem no mercado sul-americano nas últimas temporadas, quando o Delfín surpreendeu ao superar a LDU nos pênaltis e levar o título de campeão do Equador. Recentemente, o Santos tentou a sua contratação. E, em 2019, o Vasco fez o mesmo, mas esbarrou a pedida de US$ 2 milhões.

Depois de um período de tímida atuação no mercado, o Vasco se movimentou nos últimos dias. Yuri, do CSA, Anderson Conceição, do Cuiabá, também estão próximos. Diego Souza, ex-Grêmio, interessa. O Vasco, em todos os casos, não comenta publicamente o assunto.

Cangá, na atual temporada, foi titular da equipe. Em 29 jogos do campeonato nacional e da Supercopa local, marcou dois gols. Não levou nenhum cartão vermelho. Ele tem como característica ter bom posicionamento e, invariavelmente, cobra faltas e pênaltis. Na Libertadores de 2020, ele defendeu o Delfín em jogos contra Santos e Palmeiras.

Antes de se transferir para o Delfín, Cangá atuou pela LDU. Ele tem passagens pelas seleções de base: jogou o sul-americano sub-20 em 2015 e o mundial sub-17 em 2011. Pela seleção principal, soma participações em três amistosos, um inclusive contra o Brasil, a derrota por 1 a 0 em 10 de setembro de 2014 nos Estados Unidos, oportunidade na qual formou dupla com Erazo e atuou nos 90 minutos. O gol foi de Willian, atualmente no Corinthians.

Aos 26 anos, Cangá entendeu ser o momento de dar novo rumo à carreira. E tinha o Brasil como desejo. O Vasco lhe interessou por ser um clube grande e também pela história com outro equatoriano: Quiñónez, campeão brasileiro pelo time carioca em 1989. Fonte: GE