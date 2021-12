VALE DO ANARI: JOVEM DE 18 ANOS É PRESO PELA PM APÓS ATEAR FOGO NA PRÓPRIA MÃE GRÁVIDA, QUE SE NEGOU A LAVAR SUAS ROUPAS

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na] segunda-feira (27), um jovem de 18 anos R.A.R, foi preso pela Polícia Militar após atear fogo na própria mãe de 37 anos, que está grávida. O crime aconteceu na residência da família, na Avenida Castelo Branco, zona urbana de Vale do Anari-RO.

A mãe foi socorrida até o hospital Municipal. Segundo a médica de plantão a mesma está com queimaduras em 30% do corpo, e a maioria queimaduras de 2° grau.

De acordo com as informações, o jovem queria que sua mãe lavasse as suas roupas, mas a mesma disse que estava passando mal, e por estar gestante mandou ele lavar.

O jovem teria ficado nervoso, pegou uma garrafa de álcool e jogou nas roupas e também em sua mãe, colocando fogo, que espalhou no seu corpo. Após o fato, o jovem teria pegado um balde d’água e jogou nela para apagar. Ele tentou justificar que queria queimar apenas as roupas que estavam amontoadas no chão, e que a mãe foi tentar impedir.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido a UNISP de Machadinho do Oeste para demais providências cabíveis.

Fonte: www.anoticiagora.com.br