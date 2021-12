Vagabundos ateiam fogo em residência no Santa Etelvina com toda família dentro; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – Na noite da última segunda-feira (6), uma residência localizada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital, foi propositalmente incendiada por dois criminosos com toda família dentro. Um veículo também foi consumido pelas chamas.

De acordo com informações, os elementos chegaram em uma motocicleta por volta das 23:50 com galões de gasolina e atearam fogo no que puderam. Após causarem o incêndio de grandes proporções, os homens fugiram e seguem foragidos.

Felizmente, a família que estava dentro da casa não se feriu porque conseguiram fugir do local a tempo. O corpo de bombeiros chegou no local com rapidez e controlou o fogo antes que o mesmo se espalhasse para residências de vizinhos.