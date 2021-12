Vacinação contra a gripe é ampliada em Cruzeiro do Sul com o aumento de casos da doença

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, ampliou a vacinação contra a gripe diante do aumento dos casos da doença no município. Com isso a população já pode procurar as unidades para se vacinar. Dona Rosangela que procurou a unidade de saúde para se imunizar afirma que não deseja pegar essa gripe.

A médica Rita de Cássia destaca que qualquer vacina de Influenza irá ter uma proteção e uma cobertura. “Quem puder se vacinar contra a influenza, eu aconselho a fazer o mais rápido possível”.

Na unidade de pronto atendimento os casos dispararam com um aumento de 95% dos casos.

Diferentemente da Covid-19, os sintomas aparecem logo depois da infecção pelo vírus da influenza. “Engloba todas as síndromes gripais, só que a influenza ela atualmente está vindo de uma forma muito mais forte comparado ao Covid-19, até porque as pessoas já têm a segunda dose e a dose de reforço. No caso a influenza com a cobertura vacinal bem baixa, ela vem mesmo com os sintomas bem fortes”, relatou a médica Rita de Cássia.

Macson Rosas coordenador da UPA em Cruzeiro do Sul, explicou sobre o momento mais difícil no último final de semana onde os casos dispararam. “ No final de semana notamos o aumento de pacientes aqui na UPA. Com isso pedimos apoio à Sessacre que disponibilizou mais um plantonista e desde domingo contamos com três plantonistas na UPA”.