Vacina contra Covid-19: veja onde tomar a 1ª, 2ª e dose de reforço em Rio Branco nesta quinta-feira (30)

A Urap Vila Ivonete segue com o atendimento estendido até às 22h, apenas para vacinação. A vacina contra a Influenza também é aplicada nas unidades de saúde.

Os moradores que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina ou precisam completar o esquema vacinal podem procurar as unidades no período de 8h às 16h. Além da vacina contra a Covid-19, as unidades de saúde também disponibilizam a dose contra a gripe.

Quem tomou a primeira dose da Janssen há 2 meses ou mais pode buscar uma unidade de saúde e tomar a dose de reforço. O morador precisa apresentar a carteirinha de vacinação comprovando que tomou a 1ª dose da Janssen há mais de 2 meses.