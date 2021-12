‘Vaca magra’ é instalada em frente à Bolsa de Valores, no Centro de SP

-------- Continua depois da Publicidade--------

Escultura foi colocada no mesmo local onde estava ‘Touro de Ouro’, que foi retirado pela prefeitura após multa por falta de licença. Obra faz parte de intervenção de cunho social desenvolvida pela artista Márcia Pinheiro e é um protesto contra a escultura anterior e contra a fome.

A escultura de uma vaca magra amarela foi instalada em frente ao prédio da Bolsa de Valores, no Centro de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9).

A peça foi colocada no mesmo local onde, no início do mês passado, tinha sido instalado um ‘Touro de Ouro’, que foi retirado pela Prefeitura após multa por falta de licença.

A nova obra fazia parte de uma intervenção de cunho social desenvolvida pela artista cearense Márcia Pinheiro. Em sua conta nas redes sociais, ela postou uma foto com os dizeres: “É hoje. Chegando”.

Por volta das 11h, porém, um produtor responsável pela intervenção levou a escultura embora antes que ela fosse apreendida pela polícia.

A ação, chamada “vacas magras”, já foi realizada em outras cidades, como Fortaleza, onde a escultura, pintada de branco, foi colocada em frente à sede da Secretaria de Educação do Ceará.



Produtor responsável pela intervenção retira escultura após chegada da PM — Foto: Celso Tavares/g1

Touro de Ouro alvo de protestos

Alvo de protestos, a estátua do Touro de Ouro violou Lei Cidade Limpa e não tinha autorização da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) para ser instalada, como revelou o g1.

Durante o período em que ficou no local, grupos realizaram protestos contra a fome e a desigualdade social.

Após a retirada, a Subprefeitura da Sé multou em R$ 38 mil a empresa DMAIS Arquitetura e Construção, responsável pela implantação do touro. O arquiteto responsável pelo projeto do monumento pediu que a decisão da comissão seja reavaliada.

A multa foi recomendada pela própria CPPU, que deliberou que os responsáveis pela obra deveriam ter submetido a estátua ao colegiado com 30 dias de antecedência da instalação, como manda a legislação urbana da cidade.