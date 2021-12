Uso de cadeirinhas em crianças evitou acidente grave com passageiros de veículo em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um acidente ocorreu na estrada que liga a comunidade Boca da Alemanha, próximo ao presídio de Cruzeiro do Sul.

Um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul chegou a estourar um dos pneus e com isso entrou na contramão e acabou atingindo um outro veículo que tinha crianças.

O Tenente Belo afirma que a equipe da policia militar foi acionada e chegando ao local fez o atendimento preliminar e foi informado que um dos pneus estourou e acabou jogando a caminhonete na contramão. “Foi verificado também que a condutora do veiculo havia colocado as crianças nas cadeirinhas protegidas e isso contribuiu bastante para que os machucados não fossem graves porque foi um acidente grave que arrancou as rodas da caminhonete e o cuidado da mãe contribuiu bastante para que o acidente não levasse a vitimas com machucados graves”.