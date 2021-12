URGENTE: Vice-governador é transferido para UTI após complicações em cirurgia

-------- Continua depois da Publicidade--------

O vice-governador do estado do Acre, Wharles Rocha, foi transferido na manhã desta segunda- feira, 27, para a Unidade de Tratamento Intensivo – UTI do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, após sofrer complicações de cirurgia bariátrica realizada em um Hospital particular.

O governador Gladson Cameli, através da Secretaria de Comunicação, divulgou Nota Pública, onde afirma que as diferenças políticas são indiferentes neste momento em que se solidariza e aguarda plena recuperação da saúde do vice-governador.

Veja Nota na Íntegra:

Nota Pública

O governo do Estado, por meio do governador Gladson Cameli vem externar seu amplo e irrestrito desejo de melhora no quadro de saúde do vice-governador do Estado, Major Rocha. O governador reforça que diferenças políticas são irrelevantes neste momento, e que a recuperação do vice-governador é o que mais importa. Destaca ainda que está à disposição para prestar qualquer contribuição necessária para o reestabelecimento de sua saúde, e seu retorno para casa. Governo do Estado do Acre