URGENTE: policial penal chama polícia militar para prender vigilante do Pronto Socorro após ser barrado por estar armado e não se identificar

A confusão iniciou por volta das 13 horas, desta terça-feira, 14, quando um Policial Penal, a paisana, tentou entrar pela emergência do Pronto Socorro, armado e sem se identificar.

Cumprindo seu trabalho, o segurança da VIP, barrou o homem que estava de calça jeans e blusa vermelha, sem uniforme e portando uma arma de fogo.

Após ser barrado pelo segurança, já bastante irritado, o homem se identificou como Policial Penal e chamou a Polícia Militar para prender o segurança.

A confusão foi grande na emergência do PS. Apareceram policiais civis, militares, penais e queriam levar o segurança da VIP detido por desacato.

O responsável pela empresa de segurança e o advogado do Pronto Socorro também foram ao local para atentar acalmar os ânimos.

Os funcionários do PS ficaram todos do lado dos vigilantes, inclusive, médicos e enfermeiros. Até pacientes se prontificaram a testemunhar a favor do vigilante da VIP.

No meio da confusão, até médicos foram ameaçados de prisão.

”Se fosse a gente pedindo ajuda da PM pelo 190, não vinha um. Pois já teve várias situações de sermos agredidos por familiares e dependes químicos que circulam por aqui e a polícia não chega tão rápido”, desabafou um enfermeiro.

”O cara tá sem farda e quer forçar entrada sem se identificar, tem que ser barrado mesmo, tem que respeitar os vigilantes aqui, eles que fazem nossa segurança”, disse o atendente de plantão.

De acordo com as normas, cada policial, seja Penal, civil ou mesmo PM, principalmente se não estiver fardado, tem que apresentar a carteira funcional e avisar onde está indo, para poder ter acesso ao interior do hospital.