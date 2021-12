Urgente: na véspera do natal, ônibus cai em ribanceira e deixa vários mortos e mais 50 feridos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um acidente com um ônibus de turismo deixou cinco pessoas mortas e outras 50 feridas nesta sexta-feira (24). O motorista do veículo, que vinha do estado de São Paulo com destino a Brasília (DF), perdeu o controle do coletivo na BR-153, em Aparecida de Goiânia (GO).

O veículo da empresa Real Expresso caiu em uma ribanceira após colidir com a viatura de inspeção da Concessionária Triunfo Concebra e um caminhão que seguia no sentido oposto da via. O acidente ocorreu no Km 508, na Região Metropolitana de Goiânia, onde havia um desvio em função de obras para corrigir problemas estruturais na via.

Segundo o Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, por conta da gravidade da ocorrência, foi necessária a instalação de um sistema de triagem de vítimas para atendimento mais rápido e eficiente. Assim que chegaram ao local, a equipe de resgate já constou o óbito de cinco passageiros. O motorista do caminhão também se feriu e foi encaminhado à unidade hospitalar.

Das 50 pessoas que ficaram feridas, 15 foram encaminhadas a hospitais para serem prontamente atendidas. As instituições de saúde que receberam os feridos foram as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Goiânia e Aparecida de Goiânia e os Hospitais de Urgência dos dois municípios.

De acordo com os bombeiros, a maioria das vítimas estava com ferimentos leves e as que não ficaram feridas foram alocadas em outro ônibus.

Para o resgate das vítimas, atuaram cerca de 51 bombeiros militares, agentes do SAMU, Triunfo Concebra, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar.

A PRF esteve no local para avaliar, junto aos Bombeiros e Concessionária, as condições para liberar o trânsito na rodovia. O ônibus será retirado somente na madrugada de sábado (25), horário de tráfego menos intenso.

Ainda que a rodovia seja liberada, o trânsito no local continuará intenso e com lentidão. Portanto, a PRF reforça a orientação para que os condutores evitem passar por esse trecho da BR, utilizem outras rotas ou mesmo optem por horários de fluxo viário menos intenso”, diz nota da corporação.

Com informações do Metrópoles.