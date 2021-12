URGENTE: Homem é vítima de tentativa de homicídio em plena Véspera de Natal

-------- Continua depois da Publicidade--------

No início da tarde desta sexta-feira, 24, véspera de Natal, o espírito natalino passou longe do coração de um homem, não identificado, que em plena luz do dia tentou contra a vida de Francisco Lima da Silva, de 34 anos que foi atingido com uma punhalada nas costas.

O crime aconteceu na frente de uma distribuidora de bebidas, localizada na avenida Antônio da Rocha Viana após a ponte do Raimundo Melo.



A vítima foi socorrida pela ambulância 01 do SAMU, de suporte avançado e encaminhada ao Pronto Socorro em estado considerado grave.

De acordo com o médico Guilherme Nakamura, a vítima relatou ter consumido bebida alcoólica e ter feito o uso de crack.

A facada atingiu as costas de Francisco, na região abaixo da escápula e pode ter atingido algum órgão vital.

Ele foi encaminhado direto para exames mais detalhados para posterior cirurgia.

Vídeo: