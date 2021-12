URGENTE: GPOE apoia movimento de Policiais Penais e a situação pode pior no Presídio

-------- Continua depois da Publicidade--------

O GPOE (Grupo Penitenciário de Operações Especiais), declarou em nota, na manhã desta segunda-feira, 6, apoio incondicional à luta dos Policiais Penais.

O GPOE é um grupo especial criado para atuar em qualquer situação de crise dentro do sistema prisional.

Leia a nota na íntegra:

O Grupo Penitenciário de Operações Especiais – GPOE, vem através desse manifesto, declarar seu apoio incondicional para todos os policiais penais, manifestamos nossa solidariedade com todos os nossos irmãos de farda que lutam por uma Polícia Penal mais forte.

O Gpoe, manifesta e afirma que ficará pronto para quaisquer situações de crise, rebelião ou motim que venham acontecer dentro do sistema prisional, estando sempre preparado para manter a ordem e a disciplina. Dando sempre o apoio que se fizer necessário para os policiais penais que estão de plantão, aos quais estão primando os procedimentos operacionais padrão – POP, zelando pela segurança, resguardando a vida de servidores e internos. Porém as equipes de plantão do GPOE estarão trabalhando “sem apoio diário, ou seja, o BH” ficando assim limitados aos serviços de “extrema urgência”.

Dessa forma conclama toda a sociedade civil organizada que defenda em torno das bandeiras da Polícia Penal.

GPOE/RBR

06 de dezembro de 2021