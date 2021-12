URGENTE: Em vídeo populares registram perseguição policial e morte de assaltante após roubo no interior do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cena de perseguição de um policial a paisana contra dois jovens que fugiam após cometer um assalto, foi registrada em vídeo por populares que transitavam na Avenida Lauro Muller, no município de Cruzeiro do Sul, região do Vale do Juruá interior do estado do Acre.

Vídeo

Segundo informações, o roubo aconteceu no comércio conhecido por “Tudão”, quando dois homens armados em uma motocicleta invadiram o comércio e roubaram certa quantidade em dinheiro.

Na fuga, foram perseguidos por um policial a paisana que estava no comércio.

Na Avenida Lauro Muller, o policial atirou contra os criminosos. O adolescente identificado pelo nome de David de Paula Souza, de apenas, 17 anos foi atingido com um único tiro, o comparsa dele conseguiu fugir.

Ferido, o assaltante que ainda estava com parte do dinheiro roubado nas calças, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU levado ao Pronto Socorro, da cidade onde morreu quando recebia socorro médico.