Urgente: Duas pessoas são baleadas durante desentendimento no Ramal dos Terçados, zona rural de Sena Madureira

Informações que chegam a nossa redação dão conta de que duas pessoas foram feridas a tiros no no início da noite desta terça-feira (07) no Ramal dos Terçados, região do Projeto Joaquim de Matos, na Zona Rural de Sena Madureira.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do município, durante entrevista cedida ao grupo de notícias “Radar 104”, a guarnição está avaliando se é possível chegar ao local do crime ainda nesta noite, devido às condições de trafegabilidade por conta do período chuvoso.

Até o presente momento, os nomes das vítimas ainda não foram divulgados, as equipes do Hospital João Câncio Fernandes, já estão de prontidão aguardando a chegada dos feridos.

