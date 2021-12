URGENTE: Casal é ferido a tiros por policiais civis durante abordagem, homem fica em estado gravíssimo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O casal Luiz Fernando Maia de Souza, 23 anos “ Dick Vigarista” e Jeniffer Silva, 21 anos foi alvejado a tiros na noite deste sábado, 04 durante trocas de tiros com uma equipe de policiais civis, na rua Santa Inês no cruzamento que de acesso aos bairros São Francisco e Tropical.

De acordo com informações, Luiz Fernando tem passagem pelo Presídio e estaria foragido deste desde Junho deste ano, quando durante um atendimento no Pronto Socorro com ajuda de membros de uma facção conseguiu se evadir, ficando em liberdade continuou liderando uma facção criminosa e sendo procurado pelos policiais e na noite deste sábado, investigadores teriam montando uma barreira policial na entrada dos bairros com a intenção de prende-lo, pois estariam monitorando o foragido.

A perceber a barreira policial, Luiz Fernando teria jogado o carro que dirigia contra uma equipe de investigadores e iniciou tiroteio contra os agentes de segurança que ao revidarem atingiram Luiz e a namorada Jeniffer.

Segundo informações, durante a troca de tiros, Luiz Fernando foi atingido com três tiros e ficou gravemente ferido sendo socorrido por uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, onde deu entrada em estado crítico.

A mulher identificada por Jennifer supostamente seria namorada de Dick, também foi atingida com um tiro na região do abdômen, em que o projetil transfixou, segundo o médico do SAMU que atendeu as vítimas, a mulher não corre risco de morte..