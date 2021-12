Urgente: 2 cadáveres são encontrados dentro da mansão com donos da Globo

Um momento de terror envolvendo a família dona da Globo: os seguranças do grupo foram assassinados durante uma tentativa brutal de assalto

Uma das famílias mais poderosas do Brasil e dona da Globo, maior emissora do país, a família Marinho passou por momentos de desespero recentemente após um caso de terror envolvendo até morte na casa dos milionários. De acordo com Fábia Oliveira, do portal Em Off, dois seguranças da família morreram.

O terror aconteceu enquanto os seguranças faziam a escolta de um dos herdeiros da família Marinho em uma casa de festa no Alto da Boa Vista na madrugada deste sábado (11). Eduardo Paiva de Queiroz e Willians Pereira da Silva estavam dentro um automóvel quando levaram de surpresa vários tiros.

Seguranças dos Marinho, donos da Globo, morrem

De acordo com a jornalista, ao que tudo indica se tratou de uma tentativa de assalto, sendo que na fuga os bandidos ainda trocara tiros com uma viatura policial, que chegou a socorrer os feridos, mas foi tarde demais, já que eles já estavam mortos ao entrarem no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Ainda de acordo com a coluna, embora dois tenham morrido, na verdade eram três na escolta do herdeiro dos Marinho, sendo que um deles conseguiu escapar do ataque de tiros ao saltar do carro. Em contato com a assessoria da Polícia, Fábia Oliveira recebeu um comunicado falando sobre o acontecido.

Mortes são investigadas

“A DHC instaurou inquérito para apurar as mortes do policial civil Eduardo Paiva de Queiroz, e de Willians Pereira da Silva. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML do Centro. Diligências seguem em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime e esclarecer o caso”.