UPA de Cruzeiro do Sul tem 60% dos pacientes com sintomas de gripe

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na cidade de Cruzeiro do Sul, localizada no Vale do Juruá, cerca de 60% das pessoas que buscam atendimento médico apresentam sintoma gripal. Segundo o gerente-geral da Unida de Pronto Atendimento (UPA), Macson Rosas, desde o mês de novembro os casos de gripe aumentaram e a média diária de atendimento passou de 160 para 215 pacientes.

A UPA conta com dois médicos plantonistas e para atender a atual demanda o gerente já solicitou à secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mais um médico. “De cada 10 pacientes que nos procuram, 6 são por causa da gripe e por isso pedimos reforço à Sesacre. A demanda aqui na UPA é crescente, mas pedimos que as pessoas também procurem as Unidades Básicas de Saúde, deixando a UPA para os casos graves “, solicita.

Os casos de gripe e de Covid-19 são diferenciados por meio de exames. Em caso de Covid-19 grave, os pacientes são encaminhados para internação no Hospital de Campanha.

O médico pediatra Rondney Brito, que atende no Hospital do Juruá e em consultório particular, destaca que os casos de gripe em crianças ainda não são expressivos em Cruzeiro do Sul. “Aqui ainda está tranquilo, graças a Deus”, conclui.