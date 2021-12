Unidade prisional de Cruzeiro do Sul promove encontro de reeducandos com a família

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em parceria com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, realizou nesta quarta-feira, 22, na unidade prisional Francisco Manoel Nery, uma programação destinada a promover a integração entre os reeducandos do serviço externo da unidade, trazendo seus familiares para um momento de confraternização.



No total, 75 reeducandos que trabalham para a unidade foram alcançados pela programação. Foto: Cedida

Durante a programação, foram realizados cultos religiosos, apresentação de músicas ao vivo, meditações, café da manhã, entre outras atividades. Aproximadamente 200 pessoas, entre reeducandos e seus familiares participaram do evento.

“Nós resolvemos realizar uma programação diferente este ano, trazendo a família para perto desses reeducandos, e lhes mostrar uma nova etapa de reintegração de vida, uma oportunidade de reverem suas escolhas e optarem pela vida em sociedade. Agradeço a todos que, de alguma forma, tornaram esse momento possível e, em breve, esperamos poder realizar outros encontros”, explicou o diretor da unidade, Elvis Barros dos Santos.



Os familiares puderam rever e se confraternizar com os detentos. Foto: Cedida

Junior Rocha de Oliveira entrou na unidade de regime provisório em setembro deste ano e, acerca de dois meses, vem ajudando a administração com a distribuição de água entre os pavilhões. Para ele é importante poder rever e confraternizar com a família em uma época tão sensível do ano.

“Para nós foi uma grata surpresa saber que poderíamos rever nossa família e nos confraternizar, mesmo que só por algumas horas. Foi para mim um momento de alegria e só tenho a agradecer à administração por ter pensado na gente e por ter nos dado essa oportunidade”, finalizou o reeducando.

