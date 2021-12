Um dia após batida de jet skis, criança é flagrada conduzindo moto aquática no rio Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vídeos enviados ao Notícias da Hora mostram que pilotos de jet ski no rio Acre pouco se importam com a segurança. Nas primeiras imagens enviadas mais cedo há o registro de uma batida entre dois jet skis entre a passarela Joaquim Macedo e a ponte Coronel Sebastião Dantas (ponte de concreto). Já na segunda imagem uma criança conduz o veículo aquático no meio do rio junto com um adulto.

Vale lembrar que para pilotar uma moto aquática, assim como uma lancha, é obrigatório ter uma habilitação, conhecida como arrais. Para tirá-la, a pessoa precisa ter mais de 18 anos e passar por exames escrito e prático. O não cumprimento da norma pode acarretar autuação, ficando o infrator sujeito a detenção e apreensão do veículo e da carteira do responsável.