Última envolvida em esquartejamento de jovem do Belo Jardim I é presa

Japinha, como é conhecido no mundo do crime, foi presa em Porto Velho pela Polícia Militar de Rondônia. Thays da Silva Dutra estava foragida desde o ano passado, ela era alvo de investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Japinha, teve a prisão preventiva expedida pela Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri por envolvimento no assassinato da jovem Sandra Lima de Souza.

O crime aconteceu no dia 5 de abril do ano passado, em uma casa, localizada na rua Apurinã, no bairro Belo Jardim I.



Sandra Lima de Souza foi vítima do “tribunal do crime”

A vítima, consta na investigação, foi julgada pelo “ tribunal do crime” e teve a sentença de morte decretada. A jovem foi esquartejada e teve os restos mortais jogados no Igarapé Judia. Na época a polícia chegou a localizar o imóvel onde a jovem foi executada.

Também respondem pelo crime Carlos Eduardo da Silva Paiva, Janaína Oliveira da Silva, a “Jan”, Rafael da Silva Veras, o “Sabotagem” e José de Souza Ferreira, o “De Menor”. A guerra de facções, segundo a polícia, motivou o crime.