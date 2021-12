Triplex do Guarujá será sorteado na internet em março de 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Atribuído ao ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato, pelo ex-juiz Sérgio Moro, o apartamento triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo, será sorteado em março de 2022. A informação é da coluna de Mônica Bergamo, publicada na Folha de S. Paulo.

Conforme a publicação, o empresário Fernando Gontijo, que arrematou o imóvel em um leilão, decidiu levá-lo a sorteio por meio da plataforma pancadao.com.br. Quem quiser concorrer ao sorteio tem que pagar a assinatura do site, de cerca de R$ 19. Sem precisar investir qualquer tostão a mais, o ganhador vai virar dono do imóvel.

O tríplex nunca esteve registrado em nome de Lula, ou foi ocupado por ele. A propriedade, contudo, virou o centro de um inquérito contra o petista e, consequentemente, um dos imóveis mais conhecidos do país.