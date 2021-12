Três são presos com mais de 160 quilos de droga em propriedade rural no interior do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Flagrante foi feito nessa segunda-feira (30) na zona rural de Cruzeiro do Sul, durante Operação Hórus. Droga estava escondida no terreno da propriedade.

Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas nessa segunda-feira (30), no bairro Tiro ao Alvo, na zona rural de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Com eles, a polícia encontrou mais de 160 quilos de oxidado de cocaína.

A droga estava escondida no terreno de uma propriedade rural. O flagrante foi feito durante um desdobramento da Operação Hórus/Vigia, que acontece em todos país com objetivo de combater o crime nas regiões de fronteira.

A polícia recebeu denúncia de que um carregamento de droga tinha chegado na cidade e, após investigação, foi localizado o local exato do depósito do entorpecente e feito o cerco policial.

Entre a droga apreendida estão 75 quilos de maconha, 11,5 quilos de cloridrato de cocaína e 75,25 quilos de oxidado de cocaína. Os presos e o entorpecente foram levados para a delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul para as devidas providências.