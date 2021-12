“Três paradas cardíacas”, Gabriel Cartolano dá notícia urgente sobre cantor e confirma: “Ligado a aparelhos”

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com Gabriel Cartolano, sertanejo continua em estado grave

Nesta quinta-feira, 16, Gabriel Cartolano iniciou às pressas o “Vem Pra Cá”, do SBT, com uma notícia urgente sobre Maurílio, da dupla com Luíza.

Após dar boas vindas para os telespectadores, o apresentador convocou Darlisson Dutra para dar informações sobre o estado de saúde do cantor.

Em suma, o sertanejo, de 28 anos, teve um infarto e foi internado em um hospital de Goiânia.

Informação confirmada”, disse Darlisson Dutra ao chamar o repórter Paulo Vitor, que estava no local, para atualizar o estado de saúde do artista.

Durante o bate-papo, o repórter do “Vem Pra Cá” confirmou que o sertanejo passou mal, após gravar um CD com Zé Felipe e Miguel

“Ele estava sentido dificuldade para respirar e estava com dores no peito“, disse o repórter para Gabriel Cartolano.

APRESENTADOR DÁ NOTÍCIA AO VIVO

Em seguida, o apresentador questionou ou Paulo sobre o estado de saúde de Maurílio: “E como ele está agora?”.

Infelizmente, o repórter do SBT não trouxe boas notícias para os telespectadores do “Vem Pra Cá”.

“O medico responsável pelo cantor, afirmou que ele teve três paradas cardíacas“, disse Paulo Vitor.

Além disso, de acordo com o apresentador, Maurílio está sedado e ligada a aparelhos para ajudá-lo com sua respiração.

“O cantor está bem, no entanto, a situação requer cuidados”, disse o jornalista do “Vem Pra Cá”.

Para finalizar, o comunicador afirmou que, nos últimos dias, o cantor havia sentido dores na pernas.

CARREIRA DO CANTOR

Maurílio Delmont Ribeiro nasceu no dia 15 de fevereiro de 1993, tem 28 anos e é natural de Imperatriz, no Maranhão.

Além de cantar com sua parceira de sucesso, o artista é compositor, produtor e arranjador.

Em 2017, o cantor conheceu Luiza durante um show em Imperatriz, no Maranhão. Desde então, eles começaram a dupla.

Em 2019, Luiza e Maurílio ficaram conhecidos pelo hit “S de Saudade”, lançado com a dupla Zé Neto e Cristiano.