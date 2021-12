Três escolas do interior suspendem aulas presenciais por contaminação da Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após duas escolas suspenderem o ensino presencial, na capital acreana, agora, é a vez do interior. Pelo menos três escolas estão com as aulas presenciais suspensas.

A escola Belo Povir, de Epitaciolândia, emitiu um comunicado onde informa que, por causa do terceiro caso de contaminação pelo coronavírus na instituição, foi decidido em comum acordo a suspensão definitiva das aulas presenciais, neste ano letivo de 2021.

A nota diz ainda que as atividades continuarão de forma remota pela plataforma Google Sala de Aula e material impresso, e é assinada pelo gestor Ícaro Barbosa Olegário.

Em Brasiléia, a assessoria de comunicação do município confirmou que as escolas Kairala José Kairala e Instituto Odilon Pratagí, também voltaram ao ensino remoto, após alunos testarem positivo para Covid-19.

De acordo com o Boletim Sesacre, desta quarta-feira, 15, foi registrada um morte por covid-19, nas últimas 24h, aumentando para 1850 o número de mortos pela doença em todo estado. Além disso, foram registados 13 novos casos de coronavírus e 31 exames estão aguardando análise.