Três crianças e dois adultos morrem em acidente de carro em Nova Lima (MG)

Na noite de domingo (12), um grave acidente na BR-040 deixou cinco pessoas da mesma família mortas, em Nova Lima (MG). Um carro colidiu de frente com uma carreta no KM 565.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco pessoas estavam no carro, um casal e três crianças. Todos os ocupantes morreram antes da chegada do resgate.

O homem tinha 40 anos e a mulher 35. A idade dos menores ainda não foi divulgada. De acordo com testemunhas, chovia muito no momento do acidente. As vítimas ainda não foram identificadas.

Conforme a PRF, o motorista do carro seguia sentido Rio de Janeiro quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e se chocou de frente com o caminhão.

Os policiais acreditam que o grupo estava em viagem, já que foram encontradas várias malas no veículo. Os corpos foram recolhidos e levados para o IML

O condutor da carreta não se machucou. Os policiais informaram que a documentação dele está em dia e que ele não apresentava sintomas de embriaguez.