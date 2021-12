Travesti que disse que “Manaus tem muita gente feia” é encontrada em site de prostituição

-------- Continua depois da Publicidade--------

No último fim de semana após uma festa em Manaus, a mulher trans e blogueira Thalita Araújo, de 21 anos, causou polêmica nas redes sociais ao publicar no seu instagram um storie dizendo que “Manaus tem muita gente feia”. A blogueira manauara que mora em São Paulo estava na capital amazonense apenas a “negócios”.

Internautas revoltados com as declarações de Thalita Araújo foram então buscar informações sobre a vida da blogueira. Acidentalmente foi descoberto que Thalita ganha a vida com prostituição, tendo um anúncio em um site de acompanhantes de luxo com todas as características do seus “trabalhos sexuais”.