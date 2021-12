Travesti e seu namorado com “wi-fi” na perna são linchados após cometerem arrastões na Zona Leste; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – No último domingo (5), um travesti e um homem com tornozeleira eletrônica foram brutalmente linchados pela população revoltada, após serem flagrados cometendo diversos arrastões nas proximidades do bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Leste da capital.

De acordo com informações, o casal de vagabundos estaria roubando pessoas que estavam sozinhas pelas ruas e estavam pilotando um motocicleta. Populares revoltados seguiram os bandidos e realizaram justiça com as próprias mãos.