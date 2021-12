Tratorista morre após levar mais de 300 picadas em fazenda

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um tratorista de 42 anos morreu neste sábado (18) após ser atacado por um enxame de abelhas, na fazenda em que ele trabalha, em São José do Xingu, a 931 km de Cuiabá. Alessandro Lima Tavares teria recebido mais de 300 picadas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o médico responsável pelo atendimento da vítima informou aos policiais que a causa da morte seria o ataque do enxame, pois Alessandro apresentava várias picadas pelo corpo, além de muitas abelhas terem sido encontradas pregadas nas roupas do trabalhador.

O proprietário da fazenda onde Alessandro trabalhava relatou que por volta das 18h dessa sexta-feira (17), recebeu uma ligação da mulher do tratorista, perguntando porque ele estava demorando para chegar em casa.

O chefe e outro funcionário passaram a procurar pelo funcionário na fazenda e encontraram a moto dele estacionada no local que sempre costumava ficar.

Outros trabalhadores começaram a ajudar na procura por Alessandro e encontraram o homem caído, a aproximadamente 300 metros de distância de uma colmeia de abelhas, onde ele teria sofrido o ataque.

O tratorista foi encaminhado ao hospital de São José do Xingu, mas já estava morto. Um funciário do local afirmou que Alessandro recebeu mais de 300 picadas. A unidade de saúde acionou a Polícia Militar.

O caso foi registrado e agora será investigado pela Polícia Civil. Fonte: G1