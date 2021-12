Transatlântico com destino ao Rio retorna a Santos após surto de Covid

-------- Continua depois da Publicidade--------

Rio de Janeiro – O que seria uma festa de Réveillon em um transatlântico, tendo como destino o Rio de Janeiro, acabou em surto de Covid e retorno ao ponto de partida, no caso, o Porto de Santos, no litoral de São Paulo.

A informação foi revelada pelo site G1 e confirmada pelo Metrópoles.

O navio, identificado como MSC Splendida, já havia partido em direção ao Rio, mas retornou às pressas após a confirmação de casos de Covid-19 em tripulantes e passageiros.

A embarcação chegou ao Porto de Santos na manhã desta quinta-feira (30/12).

Segundo o G1, o navio saiu de Santos no último domingo (26/12). O roteiro do cruzeiro previa uma viagem de sete dias com passagens por cidades do litoral como Porto Belo, Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, Ilhabela e Santos.

Fonte: Metrópoles