Tragédia: Motorista perde controle de carro, cai dentro de Igarapé e morre

Uma mulher identificada pelo nome de Tairine Oliveira do Nascimento, que dirigia um veículo Fiat Pálio Attract, de cor preta e placa NAE-8614, foi encontrada morta dentro de um carro submerso a um Igarapé, localizado na Rodovia AC 40, bairro Santa Maria, região da Vila Acre, em Rio Branco.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira , 27 e mobilizou toda a força de segurança do estado. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e IML.

As primeiras informações que chegaram a polícia informava que pelo menos três pessoas teriam morrido no acidente.

Realizada as buscas em toda a extensão do Igarapé, o Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos e retirei o corpo da mulher que estava dentro do veículo.

Vídeo grava momento do acidente:

Um vídeo de segurança de um imóvel localizado nas proximidades grava o momento exato que a motorista perde controle do carro que roda na pista e cai dentro do Igarapé. Por pouco outros veículos não são atingidos.

O corpo da única vítima foi retirado e encaminhado ao Instituto Médico Legal – IML para identificação.

Matéria em atualização