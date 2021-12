TRAGÉDIA: Dois prédios desabam e matam homem e bebê

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um bebê de 1 ano e oito meses e um homem de 35 anos morreram na madrugada desta terça-feira (7/12) no desabamento de dois prédios na Rua Gonçalo de Souza barros, 103 no Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros ainda levanta as causas do desabamento, que ocorreu por volta das 2h45. Um dos prédios tinha quatro andares e o outro, três.

Além dos mortos pelo menos três pessoas foram atingidas pelos escombros dos prédios e ficaram feridas, uma delas a mãe do bebê. Elas foram encaminhadas para o hospital pelo Samu.

O Coronel Waldir Figueiredo da Defesa Civil de Belo Horizonte, informou que no momento do desabamento não havia registro de chuvas, e que o imóvel não tinha ocorrências, vistorias ou riscos estruturais.

” Lamentavelmente duas estruturas se chocaram e vieram a desabar matando duas pessoas. Nos solidarizamos com as famílias”, comenta o coronel.

O coronel da Defesa contou que um dos imóveis tinha quatro andares, e atingiu mais duas residências vizinhas, que estão interditadas para a segurança do local.

Indagado se as chuvas poderia ter contribuido para o desabamento, o coronel respondeu: “em primeira mão nao vemos relação com chuvas, pois nao temos constatação de chuvas no momento do desabamento, e nem risco geológico do local”, afirma.

O coronel ainda informou que as causas do desabamento serão apuradas pela perícia da Policia Civil (PCMG).

A equipe da Defesa esteve no local para vistoriar os imóveis que ficam no entorno, e divulgaram o seguinte laudo:

Rua Gonçalo de Souza Barros, 103 – Jaqueline (prédio que desabou)

• Imóvel com 4 andares desabou totalmente;

• Imóvel com 3 andares: 2 e 3 colapsados; térreo interditado com risco alto de desabamento;

• Imóvel térreo aos fundos está com acesso principal bloqueado.

Rua Gonçalo de Souza Barros, 109 (vizinho)

• Possui três moradias do mesmo núcleo familiar.

• Casa A: notificada para isolamento preventivo dos dormitórios.

• Casa B: dentro na margem de segurança estabelecida pelos bombeiros.

• Casa C: barracão de alvenaria desocupado. Foi atingido por escombro. Notificação para manter isolado.

Responsáveis notificados a adotar medidas de mitigação, limpeza, reconstrução e não expor sua vida ou de terceiros a riscos.

Rua Gonçalo de Souza Barros, 85 (vizinho)

• Desabamento parcial do muro de divisa, área externa próximo aos muro e isolamento preventivo da loja.

Responsáveis notificados a adotar medidas de mitigação, limpeza, reconstrução e não expor sua vida ou de terceiros a riscos.

Matéria em atualização.

Fonte: Correio Braziliense