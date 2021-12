TRAGÉDIA: carro cai em açude e vítimas morrem afogadas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pela manhã desta segunda-feira, 27, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para uma ocorrência na estrada Ac 40, km 10, onde um veículo estava submerso nas águas de um açude com, pelo menos, três ocupantes em seu interior.

As informações ainda são desencontradas, de acordo com testemunhas, estavam no interior do carro um casal e uma criança. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Acre estão no local e já retiraram uma mulher, que estava no banco do passageiro do veículo e também já guincharam o carro, um Pálio de cor preta, e estão em buscas dos demais ocupantes.

Matéria em atualização