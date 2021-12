TRAGÉDIA: Adolescente morre afogado em açude em Senador Guiomard

-------- Continua depois da Publicidade--------

Identificado como Rafael Ferreira Cortes, de 15 anos, o adolescente morreu após cair de um colchão inflável durante uma brincadeira com grupo de amigos.

De acordo com a polícia, os amigos de Rafael ainda teriam tentado salvá-lo, mas não conseguiram, já que a vítima caiu em uma área profunda do açude, que fica localiza na Fazenda Iquiri, no km 40 na Zona Rural do município de Senador Guiomard.

Os adolescentes ainda pediram ajuda na fazenda, mas infelizmente o adolescente não resistiu.

A ambulância de suporte avançado do SAMU ainda chegou até o local , mas o rapaz já estava sem vida.

Após a perícia no local, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser necropciado.