Trabalhadores fecham garagem e impedem saída de ônibus após empresa retirar cobradores no AC

O presidente do Sindicato dos Transportes do Acre (Sinttpac), Francisco Marinho, informou que quase 100 trabalhadores são afetados com a troca do sistema de recebimento das passagens na empresa. O g1 entrou em contato com a administração da empresa Petroacre, mas não obteve resposta até última atualização desta reportagem.

Com o movimento dos trabalhadores, cerca de nove ônibus das linhas de Senador Guiomard, Bujari e Linha do V não rodaram nas primeiras horas desta segunda. Segundo o sindicalista, eles não deixaram os ônibus saírem da garagem sem cobradores.

Protesto foi porque a empresa retirou os cobradores dos ônibus e instalaram equipamento de validação de passagem — Foto: Arquivo pessoal