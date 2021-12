Tornados nos EUA matam, pelo menos, 70 pessoas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma série de tornados atingiu o sudeste dos Estados Unidos causando dezenas de mortes e deixando uma trilha de devastação por onde passou. De acordo com o governador do Kentucky, Andy Beshear, pelo menos 70 pessoas morreram na cidade de Mayfield. Os ventos fortes também atingiram Illinois, Arkansas, Tennessee e Missouri.

Fotos e vídeos postados nas redes sociais mostram a destruição em Mayfield. As imagens revelam prédios destruídos, com estruturas de metal retorcidas, árvores arrancadas e escombros espalhados pelas ruas da cidade.

“Acredito que há mais de 50 mortos em Kentucky (…) provavelmente entre 70 e 100 (mortos), é devastador”, disse o governador do estado, Andy Beshear, em entrevista coletiva. Ele acrescentou que este foi “o tornado mais grave na história de Kentucky”.

Beshear declarou estado de emergência antes da meia-noite de sexta-feira e mobilizou equipes de salvamento para ajudar no resgate das vítimas. A tempestade também causou a interrupção no fornecimento de energia. Ao todo, cerca de 290 mil pessoas ficaram sem luz na manhã de ontem.

Devastação em massa

Em entrevista à rede CNN, o diretor de gestão de emergências de Kentucky, Michael Dossett, afirmou tratar-se de uma devastação em massa, em Mayfield. “A cidade levou o pior golpe. Há uma devastação em massa”, destacou. Os fortes ventos destruíram o teto de uma fábrica de velas, causando um grande número de vítimas.

O presidente americano Joe Biden declarou situação de emergência para o Kentucky. Nas redes sociais, definiu o fenômeno como uma tragédia inimaginável. “Perder alguém querido em uma tempestade como essa é uma tragédia inimaginável. Estamos trabalhando com os governadores para garantir que eles tenham o que precisam enquanto a busca por sobreviventes e avaliações de danos continuam”. O chefe da Casa Branca destinou recursos federais para os locais mais necessitados.

No Illinois, cerca de 100 pessoas ficaram presas em um galpão da Amazon, localizado em Edwardsville. De acordo com as equipes de resgate, os funcionários trabalhavam no processamento de milhares de pedidos para o Natal quando a estrutura foi atingida pela tempestade.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os estragos causados pelo desabamento de parte do telhado e de uma das paredes da estrutura.

De acordo com a agência de gestão de emergências de Collinsville, trata-se de um “incidente com muitas vítimas” e com “várias pessoas presas no depósito da Amazon”. Ainda de acordo com as autoridades, um alerta de tornado estava ativo para o local no momento do incidente.

O governador de Illinois, JB Pritzer, destacou a polícia e a agência de emergências do estado para atuarem conjuntamente no resgate e apoio às vítimas. “Estão coordenando de perto com as autoridades locais, e eu continuarei monitorando a situação”, informou.

Em nota encaminhada à imprensa norte-americana, o porta-voz da Amazon, Richard Rocha, disse que “a segurança e o bem-estar dos nossos empregados e sócios é a nossa principal prioridade agora. Estamos atendendo a situação e compartilharemos informações adicionais assim que tivermos”.

Mais vítimas

No estado do Arkansas, uma pessoa morreu e 20 ficaram presas após um tornado atingir um abrigo de idosos. À imprensa, um oficial do condado de Craighead informou que os socorristas conseguiram realizar o resgate das vítimas, mas afirmou que a estrutura foi “bastante destruída”. Os tornados também causaram a morte de, pelo menos, três pessoas no Tennessee.

Especialistas consultados pelo jornal The Washington Post afirmaram que o “tornado quádruplo” foi mais longo e mais forte que o normal para o período. O fenômeno pode ter percorrido cerca de 380 quilômetros e pode ser a trilha de tornado mais longa já registrada nos Estados Unidos.

A comunidade científica alerta para os impactos causados pela mudança climática em todo o mundo. Os reflexos são percebidos na maior frequência e intensidade das tempestades, tornando ainda mais vulneráveis as populações de regiões nas quais esse tipo de evento se manifesta periodicamente.

Causas

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia americano (NWS), os Estados Unidos registram o maior número de tornados do mundo. Mas, embora a frequência, a formação do fenômeno ainda não é completamente explicada.

Para se ter uma ideia do poder de devastação, a velocidade de um tornado pode chegar a 500km/h. Os danos podem atingir até 80km de extensão. Cerca de 50 pessoas morrem nos EUA todos os anos em decorrência dos tornados.

Fonte: Correio Braziliense