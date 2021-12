Torcedor do Bahia morre por infarto após rebaixamento

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um torcedor do Bahia teve um infarto assistindo ao jogo contra Fortaleza nesta quinta-feira. Ailton Mangueira da Cunha chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. A informação foi compartilhada no Twitter por Ludimila Cunha, uma das filhas do torcedor. A vitória por 2 a 1 do Fortaleza sacramentou o rebaixamento do Tricolor baiano.

Nas redes sociais, ela informou que o pai, torcedor fanático, teve um infarto assistindo à partida. “Ainda sem chão, a ficha não cai. Meu pai teve um infarto assistindo ao jogo. Parece que abriram um buraco no meu coração, dói tanto”, escreveu ela.

Em mensagem anterior, a jovem já havia informado que o pai havia sido hospitalizado. Também torcedora do Bahia, ela estava acompanhando o jogo e chegou a comentar que a partida era “um teste para cardíaco”.

Pelo storie do Instagram, Ludimila postou fotos em homenagem ao pai e escreveu: “Eu só queria que fosse um pesadelo e eu acordasse e você estivesse do meu lado. Eu te amo, meu pai! Onde quer que esteja, você foi e será sempre meu herói. Você me ensinou tanta coisa, só não me ensinou como viver sem você”.

O Bahia enviou à família do torcedor uma coroa de flores e manifestou “sinceros sentimentos”. “Que Deus possa confortar você e toda sua família”, escreveu o clube na mensagem que acompanhou as flores.

Fonte: UOL