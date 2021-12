Tora de madeira cai de caminhão do Governo de Rondônia e atinge mãe e filha em motocicleta

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mãe e filha ficaram feridas em um acidente na Ponte sobre o Rio Madeira, no fim da tarde desta terça-feira (28/12), em Porto Velho (RO). De acordo com as informações da PRF, a mulher e a filha trafegavam em uma motocicleta, quando a tora de madeira caiu de um caminhão do Governo de Rondônia que seguia de Humaitá, sentido Porto Velho.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram as duas mulheres para o Hospital João Paulo II. Segundo informações da PRF, a condutora (mãe) fraturou o pé e sua filha teve fratura de fêmur.

Veja o vídeo

O governo de Rondônia ainda não se manifestou sobre prestar apoio às vítimas. O código de trânsito brasileiro (CTB) estabelece normativas para evitar acidentes dessa natureza.