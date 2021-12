Tonico Pereira é internado na UTI após testar positivo para Influenza: ‘Eu quase morri’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Tonico Pereira, de 73 anos, é mais um famoso que foi infectado pela gripe Influenza A, que está tendo um surto no Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornal Extra, o ator revelou que precisou ser internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após contrair a doença.

“Eu quase morri na semana passada. Tive uma Influenza que veio com pneumonia. Eu apaguei, fiquei cinco dias na UTI. Se eu não fosse, eu morria. Agora estou bem, para os meus parâmetros”, disse Tonico.

Além do veterano, a cantora Giulia Be, de 22 anos, também foi contaminada pela Influenza. Nos Stories no Instagram, ela contou que ficou internada em São Paulo para fazer exames e vai ficar de repouso por sete dias para se recuperar.